Viral Pj Bupati Sorong Pamer Kekayaan, KPK Turun Tangan

SORONG - Video gaya hidup hedon yang ditampilkan Pejabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso pamer kekayaan saat perayaan ulang tahun putrinya di atas kapal pinisi, jadi viral di media sosial.

Terkait peristiwa itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. KPK akan memeriksa LHKPN Pj Bupati Sorong tersebut yang diduga tidak sesuai dengan gaya hedonis yang dipertontonkan.

Selain itu, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw juga telah mengeluarkan teguran tegas.

Sebuah video berdurasi 1 menit 30 detik yang memperlihatkan gaya hidup mewah pejabat yang diduga Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan keluarga viral di media sosial tiktok ketika merayakan ulang tahun anaknya.

Perayaan HUT ke-17 putrinya itu dilakukan di atas sebuah kapal pinisi Baywalk, Pluit, Jakarta Utara, dengan penuh kemewahan. Video tersebut diunggah oleh akun tiktok user3247573422492.

Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton sebanyak 29 ribu kali dan disukai 3.522.

Diketahui video tersebut diambil pada 11 oktober 2022 saat Yan baru saja menjabat sebagai Pj Bupati Sorong. Dalam video tersebut juga menerangkan aktivitas Yan Piet Mosso dan keluarganya di atas kapal tersebut.

Terkait viralnya video tersebut membuat Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musaad mengingatkan semua pejabat di wilayahnya untuk hindari gaya hidup mewah.

"Di Papua Barat Daya masih cukup tinggi, sehingga sebagai pejabat perlu memiliki rasa empati dan harus rajin turun ke tengah masyarakat.," ujar Mohammad Musaad, Jumat (25/8/2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kordinator Sub Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Wilayah V, Dian Patrian akan berkoordinasi dengan direktorat pemeriksa harta kekayaan negara untuk memastikan pejabat di Papua Barat Daya, sudah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.