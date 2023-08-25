Lagi Asyik Ikut Lomba 17 Agustus-an, Maling Handphone Ditangkap Polisi

Maling handphone ditangkap polisi saat tengah asyik ikut lomba 17 Agustus-an (Foto : Istimewa)

LAMPUNG SELATAN - Seorang maling handphone ditangkap polisi saat sedang asyik mengikuti kegiatan lomba 17 Agustus-an, Jumat (25/8/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat pelaku berinisial A(40) sedang mengikuti lomba, tak lama kemudian datang Kepala KSKP Bakauheni, Lampung Selatan, AKP Ridho Rafika yang langsung merangkul pelaku.

Selanjutnya, polisi langsung membawa pelaku menjauh dari kerumunan warga dan dibawa ke kantor polisi.

Saat dikonfirmasi, AKP Ridho Rafika membenarkan penangkapan tersebut. Ridho mengatakan, pelaku ditangkap pada siang tadi sekira pukul 11.00 WIB.

"Pelaku A warga Bakauheni, Lampung Selatan, dia ditangkap saat sedang mengikuti semarak kemerdekaan," ujar Ridho.

Ridho mengatakan, sebelum menangkap pelaku, pihaknya juga telah mengamankan 2 pelaku penadah barang hasil curiannya.

"Sebelumnya kami mengamankan I (24) dan A (23) yang merupakan warga Bakauheni, mereka ditangkap di kediamannya masing-masing," ucapnya.