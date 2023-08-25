Asah Kemampuan Anak Muda, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Membatik

JAMBI - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) menggelar pelatihan membatik. Pelatihan ini digelar dengan menggandeng Sanggar Batik Ariny (SBA) di Batik Jambi Ariny, Kota Sebrang, Jambi.

Koordinator Wilayah GMC Jambi Aulizar Rahman mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengasah para pemuda di Jambi memiliki kemampuan dalam berbagai bidang, termasuk membatik.

"Kami ingin memiliki skill dalam hal apapun termasuk membatik. Maka dari itu, kami berinisiatif mengadakan pelatihan membatik yang pesertanyan dari pemuda-pemudi di Jambi," kata Aulizar, dalam keterangannya, Jumat (25/08/2023).

Dia menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari peserta yang menghadiri pelatihan itu.

Dalam kegiatan tersebut, sukarelawan GMC Jambi menghadirkan mentor profesional di bidangnya. Mereka memberikan pemaparan cara membatik yang benar kepada para peserta.

Menurutnya, para peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung cara membatik. Sebab, dengan mereka praktik langsung maka tingkat kepercayaan dirinya terus meningkat.

Dia berharap setelah kegiatan ini, para peserta bisa melakukan kembali di rumah karena memiliki peluang potensial dalam hal bisnis. Pasalnya, batik Jambi memiliki nilai jual yang tinggi.

"Bati-batik di sini memiliki nilai jual yang tinggi. Jika kalian (para peserta) bisa menekunin kegiatan ini saya yakin kalian bisa untuk membuka bisnis sendiri ataupun sampingan," kata dia.