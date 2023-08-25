Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Gantung Pancagiri Sepanjang 170 Meter Terbentang di Perbatasan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:24 WIB
Jembatan Gantung Pancagiri Sepanjang 170 Meter Terbentang di Perbatasan
Jembatan gantung Pancagiri sepanjang 170 meter membentang di perbatasan. (Dispenad)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Kabupaten Malinau Wempi W Mawa meresmikan jembatan gantung Pancagiri yang dibangun Satgaspamtas Yonarmed 5 Pancagiri bersama Vertical Rescue Indonesia dan PT MA/BDMS di Desa Sengayan, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas yang diterima Jumat (25/8/2023), pada sambutannya Bupati Kab Malinau menyampaikan, jembatan gantung Pancagiri yang dibangun Satgaspamtas Yonarmed 5/Pancagiri ini merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat.

Satgaspamtas bukan hanya menjaga perbatasan, tetapi juga ikut bersama membangun Malinau. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Pamtas termasuk di antaranya kegiatan operasi katarak gratis, pembersihan bendungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di punjungan. Kegiatan pembangunan jembatan merupakan apresiasi yang sangat baik yang menjadi kerinduan masyarakat sudah terwujud.

“Apa yang telah diberikan Satgaspamtas kepada Desa Sengayan sebuah karya yang patut dikenang, dijaga dan dirawat," tutur Bupati.

“Terima kasih Satgaspamtas yang telah bekerja keras bersama Vertical Rescue Indonesia yang luar biasa dan PT MA/BDMS sehingga jembatan Pancagiri bisa diresmikan dan dimanfaatkan warga. Ini merupakan bukti Satgaspamtas Yonarmed 5 Pancagiri luar biasa. Dalam waktu dekat Satgaspamtas akan kembali ke kesatuannya ini akan menjadi kenangan yang membekas dan melekat di hati," kata Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Dansatgas pamtas Yonarmed 5 Pancagiri Letkol Arm Yan Octa Rombenanta mengungkapkan, pembangunan jembatan gantung Pancagiri dilaksanakan tidak lain guna membantu masyarakat sesuai dengan tugas TNI yang selalu tanggap dan siap dalam membantu masyarakat di mana pun berada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement