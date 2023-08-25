Jembatan Gantung Pancagiri Sepanjang 170 Meter Terbentang di Perbatasan

JAKARTA - Bupati Kabupaten Malinau Wempi W Mawa meresmikan jembatan gantung Pancagiri yang dibangun Satgaspamtas Yonarmed 5 Pancagiri bersama Vertical Rescue Indonesia dan PT MA/BDMS di Desa Sengayan, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas yang diterima Jumat (25/8/2023), pada sambutannya Bupati Kab Malinau menyampaikan, jembatan gantung Pancagiri yang dibangun Satgaspamtas Yonarmed 5/Pancagiri ini merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat.

Satgaspamtas bukan hanya menjaga perbatasan, tetapi juga ikut bersama membangun Malinau. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Pamtas termasuk di antaranya kegiatan operasi katarak gratis, pembersihan bendungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di punjungan. Kegiatan pembangunan jembatan merupakan apresiasi yang sangat baik yang menjadi kerinduan masyarakat sudah terwujud.

“Apa yang telah diberikan Satgaspamtas kepada Desa Sengayan sebuah karya yang patut dikenang, dijaga dan dirawat," tutur Bupati.

“Terima kasih Satgaspamtas yang telah bekerja keras bersama Vertical Rescue Indonesia yang luar biasa dan PT MA/BDMS sehingga jembatan Pancagiri bisa diresmikan dan dimanfaatkan warga. Ini merupakan bukti Satgaspamtas Yonarmed 5 Pancagiri luar biasa. Dalam waktu dekat Satgaspamtas akan kembali ke kesatuannya ini akan menjadi kenangan yang membekas dan melekat di hati," kata Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Dansatgas pamtas Yonarmed 5 Pancagiri Letkol Arm Yan Octa Rombenanta mengungkapkan, pembangunan jembatan gantung Pancagiri dilaksanakan tidak lain guna membantu masyarakat sesuai dengan tugas TNI yang selalu tanggap dan siap dalam membantu masyarakat di mana pun berada.