HOME NEWS NUSANTARA

Herman Deru Ingin Festival Rempah Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Baru di Sumsel

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:57 WIB
Herman Deru Ingin Festival Rempah Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Baru di Sumsel
Foto: Dok Pemprov Sumsel
A
A
A

PALEMBANG - Guna memperkenalkan aneka ragam rempah yang ada di Sumatera Selatan kepada masyarakat secara luas, untuk kesekian kalinya TP PKK Sumsel menggelar Festival Rempah.

Tahun ini acara tersebut dilaksanakan berbarengan dengan Festival Kawe yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru bertempat di Pelataran Palembang Trade Center (PTC), Jumat (25/8).

Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru mengapresiasi pihak panitia serta berharap kedepannya Festival Rempah ini diigelar di tingkat Kabupaten/kota.

"Saya harap kegiatan ini juga digelar dilaksanakan ditingkat Kabupaten/kota. Kita ingin pengetahuan akan rempah khas Sumsel ini juga dikenal secara merata di penjuru Sumsel," tegas Herman Deru.

Dia berharap giatan ini menjadi salah satu destinasi wisata baru di Sumsel. "Kita ingin kegiatan seperti ini banyak dikunjungi, sehingga perputaran ekonomi lebih kencang. Apalagi dalam festival rempah ini banyak sekali kegiatannya," tambahnya.

