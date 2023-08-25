BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang laut tinggi di Perairan Yogyakarta, pada Jumat (25/8/2023). Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – Sore hari juga cerah berawan. Sementara Malam hari akan berawan. Dan pada Sabtu (26/8/2023) Dini hari akan Cerah berawan.

Suhu udara berkisar 18 - 33 °C dengan kelembapan udara sekira 50 - 96 persen. Angin bertiup Dari Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Awaludin)