Gegara Susu, Pemuda Ini Aniaya Bocah di Bawah Umur hingga Bonyok

YOGYAKARTA - Gegara susu buatannya ditolak, MGP seorang warga Kampung Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta tega menghajar bocah di bawah umur di kamarnya. Usai menghajar, korban masih diminta tidur bareng.

"Pemicunya sepele, korban dibuatin susu tapi ditolak sehingga susunya tumpah," tutur Kasubnit 10 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, Ipda Brimastya Paramadhanys, Jumat (25/8/2023).

Brimastya menuturkan, peristiwa ini bermula pada Senin (7/8/2023) kemarin. Saat itu korban bersama rekannya datang ke rumah pelaku di daerah Panembahan, Kraton, Yogyakarta. Saat itu korban datang sudah dalam kondisi usai makan buah kecubung.

Ketika di dalam kamar, pelaku membuatkan susu dan menawarkannya ke korban. Saat itu korban menyenggol tangan pelaku sehingga gelas susu yang dipegang pelaku jatuh dan tumpah.

Hal ini membuat pelaku emosi, kemudian menganiaya korban dengan memakai sebuah kabel dan gagang sapu dari kayu untuk memukul korban sambil disuruh berdiri. Lalu sekitar pukul 03.00 WIB mereka tertidur di kamar pelaku.

"Kemudian pada hari Selasa (8/8/2023) pukul 05.30 WIB rekannya membawa korban pulang ke rumah," tambahnya.