Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bejat, Pria Ini Rudapaksa Gadis ABG dengan Tangan Terikat dan Mulut Dilakban

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |02:08 WIB
Bejat, Pria Ini Rudapaksa Gadis ABG dengan Tangan Terikat dan Mulut Dilakban
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

PURBALINGGA - Polisi meringkus pelaku rudapaksa terhadap anak di bawah umur di hutan pinus, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku menggagahi korban di sebuah gubug di hutan pinus dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakban.

Tersangka inisial ER (48), warga Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berhasil diamankan polisi setelah melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 15 tahun. Pelaku rudapaksa korban di sebuah gubug di areal hutan pinus masuk wilayah Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dipakai korban saat kejadian. Tali kawat sepanjang 5,2 meter, tali plastik, lakban, satu buah sabit dan satu unit sepeda motor.

Kejadian bermula saat korban yang masih bertetangga dengan pelaku diajak tersangka menemani membeli sepeda motor. Namun, di tengah perjalanan korban diajak ke hutan pinus.

Kemudian, korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan diancam menggunakan sabit. Untuk melampiaskan nafsu bejadnya tersangka mengikat dan melakban mulut korban agar tak berteriak. Setelah itu, tersangka kabur dan meninggalan korban yang masih terikat.

Wakapolres Purbalingga Kompol Donni Krestanto mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban ditemukan warga dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912/viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847/viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement