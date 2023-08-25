Advertisement
HOME NEWS JATENG

PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko, Begini Respons Gibran Rakabuming

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:17 WIB
PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko, Begini Respons Gibran Rakabuming
Begini respons Gibran Rakabuming terhadap pemecatan Budiman Sudjatmiko oleh PDIP. (Foto: MPI)
SOLO - Gibran Rakabuming Raka sempat mengucapkan selamat ke Budiman Sudjatmiko tak jadi dipecat PDIP saat Kopdarnas PSI di Jakarta pada Selasa (22/8/2023). Namun, pada Kamis (24/8/2023), Budiman membenarkan dirinya telah dipecat dari partai Banteng.

Wali Kota Solo tersebut menyebut bahwa ucapan tersebut hanya sebuah candaan. "Tidak ada maksud apa-apa isine gojekan (candaan,red.). Wong de e sek seng gojeki," katanya, Jumat (25/8/2023).

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjelaskan, saat bertemu dalam acara Kopdarnas PSI, Budiman belum resmi dipecat sebagai kader PDI-P.

"Ya kan baru kemarin dipecatnya. Ya gak tahu kan memang belum (saat bertemu di Kopdarnas PSI)," beber dia.

Dirinya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki urusan pada soal pemecatan Budiman.

"Urusan pemecatan kok karo aku ki ngopo to. Aku kan bukan struktur. Bukan siapa-siapa di partai. Keputusan dipecat kan bukan di saya juga," tutupnya.

Keputusan pemecatan Budiman dibenarkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun. Ia mengakui jika keputusan itu berdasarkan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihaknya.

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak Hari Senin," kata Komar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/08).

