Ganjar Merevitalisasi Kawasan PRPP Menjadi Community Recreation and Sports Hub

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo mulai merevitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Tahap pertama revitalisasi dimulai dengan pencanangan pembangunan Community Recreation and Sports Hub, Jumat (25/8/2023).

Ganjar mengatakan, upaya penyelesaian persoalan kawasan PRPP Jateng memakan waktu cukup lama. Meski tak banyak mendapat dukungan, selaku kepala daerah dia tetap berjuang dan akhirnya berhasil mengembalikan aset PRPP ke Pemprov Jateng.

"Perjuangan panjang. Jadi setelah kita berjuang cukup lama untuk bisa mengembalikan aset kita melalui putusan pengadilan, proses sudah inkrah, sekarang kita akan memanfaatkan area itu," katanya.

Rencananya, kawasan PRPP akan dirombak besar-besaran. Ganjar telah menyiapkan konsep yang ramah lingkungan, futuristik, dan modern untuk kawasan PRPP yang baru. Kawasan itu juga akan disiapkan sebagai pusat pameran yang menunjang Meeting, Insentif, Conference and Exhibition (MICE).

"Sekarang kita siapkan satu convention hall, terus kemudian teknologi informasi yang di-install di situ, lalu beberapa yang terkait dengan fasilitas-fasilitas sport, terus kemudian tempat pameran yang semuanya mengarah pada masa depan," katanya.