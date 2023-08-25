Ganjar Genjot Revitalisasi PRPP Jateng, Hadirkan Konsep Ramah Lingkungan-Futuristik

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melanjutkan revitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) di Jalan Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Ganjar meninjau langsung proyek revitalisasi tersebut. Saat ini, proyek sudah memasuki tahap pertama untuk pembangunan community recreation dan sports hub.

“Proyek yang luar biasa, futuristik dan kemudian bisa merubah mindset kalau orang datang ke sini ada kok yang sifatnya masa depan dan hadir pada hari ini,” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Di revitalisasi tahap satu ini, Ganjar akan menyediakan kuliner UMKM, lahan golf, mini soccer, hingga hub untuk e-sport di kawasan PPRP Jateng yang berdiri di atas lahan sekitar 15,4 hektare.

Pengembangan tahap selanjutnya bakal dibangun conmercial hospitality, exibition center, multi function convention hall, pop up plaza, hingga smart parking logistic yang futuristik.

“Kita siapkan convention hall, terus kemudian teknologi informasi yang di-install di situ, lalu beberapa yang terkait dengan fasilitas sport dan tempat pameran yang semuanya mengarah pada masa depan,” tuturnya.