Siswi SMKN Yatim Sejak Kecil: Saya Senang Punya Ayah, Yaitu Pak Ganjar

SEMARANG - Kinerja Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) mendapat kekaguman dari warganya. Termasuk Santi Amalia, siswi SMKN Jateng di Pati.

Momen nampak saat talkshow Konspirasi Prabu di rumah dinas Gubernur Jateng, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat (25/8/2023). Mulanya, Prabu Revolusi yang memandu program tersebut memutarkan sebuah video Santi yang mengapresiasi kinerja Ganjar.

Dalam video itu, Santi memperkenalkan diri bahwa ibunya bekerja sebagai buruh pembuat dompet di Jateng. Sementara ayahnya sudah tak ada sejak ia berumur 8 tahun.

"Setelah ke sini, saya senang saya punya ayah, yaitu Pak Ganjar yang telah memberikan sekolah gratis, tidur di asrama. Dan saya ingin ucapkan terima kasih karena Pak Ganjar telah berikan semua itu," tutur Santi dalam video yang ditonton Ganjar.

BACA JUGA: Ganjar Merevitalisasi Kawasan PRPP Menjadi Community Recreation and Sports Hub

Kendati demikian, Santi merasa sedih lantara Ganjar akam purnatugas sebagau Gubernur Jateng dalam waktu dekat. Ia pun merasa kehilangan sosok ayah dari Ganjar.

"Pak Ganjar telah berarti buat saya, saya ingin sekali Pak Ganjar tetap menjadi Pak Gubernur. Pak Ganjar, saya mohon tetap selalu ingat kepada kami, siswa siswi SMKN Jateng. Kami sudah sangat sayang kepada Pak Ganjar," ucap Santi.

"Lalu kalau Pak Ganjar sudah tidak di sini, sudah pensiun, saya berharap Pak Ganjar selalu sehat di sana, bail-baik saja," tambahnya.

Menonton video itu, Ganjar tersenyum. Terlihat, mata Ganjar sedikit berkaca-kaca. Lantas, Ganjar pun melakukan panggilan video dengan Santi. Di awal percakapan, Ganjar bertanya nama dan tempat sekolah Santi.

"Kok kamu tahu ada SMK jateng?" tanya Ganjar.

"Dari tetangga Pak," jawab Santi.