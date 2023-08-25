Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral Angin Tornado di Candi Arjuna Dieng Jadi Tontonan Wisatawan

Elis Novit , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:01 WIB
Viral Angin Tornado di Candi Arjuna Dieng Jadi Tontonan Wisatawan
Angin tornado di Candi Arjuna Dieng (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) pusaran angin mirip tornado di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Peristiwa langka itu direkam oleh kamera amatir milik wisatawan dan tak menjadi tontonan wisatawan di lokasi.

Saat pusaran angin semakin membesar, namun para wisatawan pun terlihat tampak tak takut dan panik dengan fenomena alam tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Banjarnegara menyebutkan bahwa fenomena angin mirip tornado yang terjadi di lokasi akibat perbedaan pemanasan permukaan tanah dibandingkan dengan area disekitarnya.

Fenomena tersebut sering disebut sebagai dust devil. "Angin tersebut berbeda dengan angin lesus atau angin puting beliung," kata pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Banjarnegara, Ekalia Ardenti, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
      
