HOME NEWS JATENG

Ganjar dan Puan Siap Kobarkan Semangat Kader PDIP untuk Raih Hattrick Kemenangan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:00 WIB
Ganjar dan Puan Siap Kobarkan Semangat Kader PDIP untuk Raih <i>Hattrick</i> Kemenangan
Ganjar Pranowo dan Puan Maharani cek kesiapan Apel Siaga Konsolidasi Kader PDIP di Semarang (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres 2024, bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meninjau kesiapan lokasi Apel Siaga Konsolidasi Pemenangan PDI Perjuangan Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Ganjar dan Puan Maharani tiba di Stadion Jatidiri sekitar pukul 13.30 WIB. Keduanya langsung menuju ke panggung yang berada tepat di tengah stadion. Baik Ganjar maupun Puan terlihat ikut dalam gladi bersih acara yang akan dihadiri sekitar 33.000 kader dan pengurus PDI Perjuangan se-Jawa Tengah.

Usai mengecek kesiapan, Ganjar terlihat menyapa para kader dan satgas yang bertugas di lokasi. Tidak luput juga dari sapaan Ganjar, para kru dan panitia yang bekerja menyiapkan acara.

"Alhamdulillah, Insyaallah malam ini PDI Perjuangan Jawa Tengah akan mengadakan konsolidasi pemenangan bacapres PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Insyaallah nanti malam berjalan dengan lancar," kata Puan Maharani seusia meninjau lokasi.

Puan berharap konsolidasi itu akan menguatkan dan mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader dan struktur PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah. Tujuannya tentu untuk memenangkan bacapres Ganjar Pranowo menjadi presiden dan PDI Perjuangan pada pemilu 2024 nanti.

"Mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo," ungkapnya.

Topik Artikel :
PDIP PDIP Ganjar Pranowo
