Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Apel Konsolidasi Pemenangan PDIP, TGB Duduk Sebelah Puan Maharani

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:59 WIB
Hadiri Apel Konsolidasi Pemenangan PDIP, TGB Duduk Sebelah Puan Maharani
TGB hadiri apel konsolidasi pemenangan PDIP (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Badjang (TGB) Zainul Majdi menghadiri Apel Siaga Konsolidasi Pemenangan PDI Perjuangan Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Dari pantuan MPI di lapangan, TGB tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Dengan mengenakan seragam putih Partai Perindo, TGB melenggang masuk ke dalam ruang VVIP.

Setibanya di lokasi, TGB langsung duduk di samping Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan lebih dulu tiba di Stadion Jatidiri.

Dari pantauan MPI di lapangan, mobil iring-iringan yang mengangkut Puan, tiba sekitar pukul 19.20 WIB. Dia mengenakan dres bewarna hitam merah turun dari mobil.

Puan langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul dan politikus PDIP Masinto Pasaribu, dan Adian Napitupulu.

Saat meninjau lokasi apel, Puan berharap, konsolidasi itu akan menguatkan dan mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader dan struktur PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah. Tujuannya tentu untuk memenangkan Bacapres Ganjar Pranowo menjadi Presiden dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 nanti.

"Mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement