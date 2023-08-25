Hadiri Apel Konsolidasi Pemenangan PDIP, TGB Duduk Sebelah Puan Maharani

SEMARANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Badjang (TGB) Zainul Majdi menghadiri Apel Siaga Konsolidasi Pemenangan PDI Perjuangan Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Dari pantuan MPI di lapangan, TGB tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Dengan mengenakan seragam putih Partai Perindo, TGB melenggang masuk ke dalam ruang VVIP.

Setibanya di lokasi, TGB langsung duduk di samping Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan lebih dulu tiba di Stadion Jatidiri.

Dari pantauan MPI di lapangan, mobil iring-iringan yang mengangkut Puan, tiba sekitar pukul 19.20 WIB. Dia mengenakan dres bewarna hitam merah turun dari mobil.

Puan langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul dan politikus PDIP Masinto Pasaribu, dan Adian Napitupulu.

Saat meninjau lokasi apel, Puan berharap, konsolidasi itu akan menguatkan dan mengobarkan semangat perjuangan seluruh kader dan struktur PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah. Tujuannya tentu untuk memenangkan Bacapres Ganjar Pranowo menjadi Presiden dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 nanti.

"Mesin partai akan segera bekerja dengan luar biasa untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo," ungkapnya.