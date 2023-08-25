Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bertekad Lanjutkan Kinerja Jokowi, Ganjar: Jangan Sampai Kita Pedot Oyot

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:41 WIB
SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bertekad menanjutkan program yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baginya, kinerja Jokowi untuk mengarahkan Indonesia sebagai negara maju.

Hal itu diyakini lantaran program kerja Jokowi telah menghasilkan terobosan yang sangat signifikan. Di bidang infrastruktur, misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 Km. Pembangunan jalan tol, kata Ganjar, juga jauh lebih baik dituntaskan.

Selain itu, kata Ganjar, ada juga program lainnya seperti pembangunan bendungan, infrastruktur energi, termasuk swasembada pangan.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo: Pemuda Muhammadiyah Bisa Menjadi Kelompok untuk Kontrol Sosial 

"Sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini kita harus bergerak lebih cepat bergerak zat-zat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut kita semua harus sesuai untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien," kata Ganjar dalam pidatonya di acara Apel Siaga Konsolidasi Capres dan Pileg 2024 PDIP Jateng, di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, pembangunan masih perlu dilakukan. Salah satunya, konektivitas darat-laut. Di sisi lain, Ganjar merasa, perlu adanya percepatan akselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang, termasuk transportasi logistik, ekonomi keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar serta pendidikan yang harus diakses semua orang termasuk menciptakan lapangan kerja

 BACA JUGA:

Di bidang perlindungan sosial, Ganjar menegaskan, juga harus diperkuat misalnya, jaminan sosial yang bertumpu pada gotong royong BPJS. Tujuannya, agar kesehatan yang layak dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, menurutnya, perlu juga menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

