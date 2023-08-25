Ganjar Pranowo: Terima Kasih Pak TGB

SEMARANG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi hadir dalam konsolidasi PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Kehadiran TGB seolah memberikan spirit bagi Bacapres Ganjar Pranowo. Begitu TGB tiba di panggung, Ganjar langsung melempar senyum. Tampak hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

“Terima kasih atas kedatangannya Pak TGB,” kata Ganjar pada Apel Siaga Capres dan Pileg PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Ucapan Ganjar ini pun disambut dengan senyuman oleh TGB. Sembari memberi jempol pada Ganjar.

“Sama-sama Mas,” ucap TGB.

Konsolidasi yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini dihadiri puluhan ribu orang. Acara bertema ‘Nyalakan Api Semangat Satu Barisan Satu Komando’.