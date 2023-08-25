Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo: Terima Kasih Pak TGB

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:17 WIB
Ganjar Pranowo: Terima Kasih Pak TGB
Ganjar mengucapkan terima kasih pada TGB. (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

SEMARANG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi hadir dalam konsolidasi PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Kehadiran TGB seolah memberikan spirit bagi Bacapres Ganjar Pranowo. Begitu TGB tiba di panggung, Ganjar langsung melempar senyum. Tampak hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

 BACA JUGA:

“Terima kasih atas kedatangannya Pak TGB,” kata Ganjar pada Apel Siaga Capres dan Pileg PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Ucapan Ganjar ini pun disambut dengan senyuman oleh TGB. Sembari memberi jempol pada Ganjar.

BACA JUGA:

Menangkan Ganjar Pranowo, Tim Komunikasi PDIP Satu Barisan dengan Pospera 

“Sama-sama Mas,” ucap TGB.

Konsolidasi yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini dihadiri puluhan ribu orang. Acara bertema ‘Nyalakan Api Semangat Satu Barisan Satu Komando’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement