Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Tangki Tabrak Peserta Karnaval di Mojokerto, 2 Orang Tewas dan Belasan Terluka

Sholahudin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:30 WIB
Truk Tangki Tabrak Peserta Karnaval di Mojokerto, 2 Orang Tewas dan Belasan Terluka
Truk tangki tabrak peserta karnaval di Mojokerto (Foto: Sholahudin)
A
A
A

MOJOKERTO - Kendaraan truk tangki muatan air diduga mengalami rem blong menabrak peserta dan penonton karnaval di turunan tajam Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Warga dan petugas kepolisian dan TNI berusaha menolong korban yang terlindas truk dan mengalami luka-luka. Para korban diangkut dengan menggunakan ambulans dan mobil kepolisian Polsek Pacet.

Korban luka dievakuasi ke Puskemas Pacet dan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Sumberglagah, Kabupaten Mojokerto.

Astin, salah satu korban selamat mengatakan, saat itu ia dan suami baru saja masuk garis finis dan bermaksud pulang lewat jalan turunan Desa Sajen. Saat berjalan tiba-tiba saja terdengar teriakan penonton dan peserta dan langsung tertabrak truk tangki muatan air.

Beruntung, ia dan suami dan anaknya selamat hanya mengalami luka ringan. "Saya mau pulang ada orang teriak-teriak saya nengok ke belakang ditabrak saya ada di bawah truk dan sepeda motor di tengah jalan mau pulang grup saya sudah selesai," ujar Asyin, korban selamat.

Sementara itu, kepolisian Polsek Pacet dan petugas Satlantas Polres Mojokerto datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Untuk sementara truk tangki, mobil dan sepeda motor masih berada di lokasi.

"Tadi mau magrib, membawa korban dua meninggal di TKP dan 3 luka ringan. Dan korban meninggal ada di RS Sumberglagah dan ada di Puskemas Pacet," ujar Kapolsek Pacet AKP Amat Susilo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement