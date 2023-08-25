Truk Tangki Tabrak Peserta Karnaval di Mojokerto, 2 Orang Tewas dan Belasan Terluka

MOJOKERTO - Kendaraan truk tangki muatan air diduga mengalami rem blong menabrak peserta dan penonton karnaval di turunan tajam Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Warga dan petugas kepolisian dan TNI berusaha menolong korban yang terlindas truk dan mengalami luka-luka. Para korban diangkut dengan menggunakan ambulans dan mobil kepolisian Polsek Pacet.

Korban luka dievakuasi ke Puskemas Pacet dan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Sumberglagah, Kabupaten Mojokerto.

Astin, salah satu korban selamat mengatakan, saat itu ia dan suami baru saja masuk garis finis dan bermaksud pulang lewat jalan turunan Desa Sajen. Saat berjalan tiba-tiba saja terdengar teriakan penonton dan peserta dan langsung tertabrak truk tangki muatan air.

Beruntung, ia dan suami dan anaknya selamat hanya mengalami luka ringan. "Saya mau pulang ada orang teriak-teriak saya nengok ke belakang ditabrak saya ada di bawah truk dan sepeda motor di tengah jalan mau pulang grup saya sudah selesai," ujar Asyin, korban selamat.

Sementara itu, kepolisian Polsek Pacet dan petugas Satlantas Polres Mojokerto datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Untuk sementara truk tangki, mobil dan sepeda motor masih berada di lokasi.

"Tadi mau magrib, membawa korban dua meninggal di TKP dan 3 luka ringan. Dan korban meninggal ada di RS Sumberglagah dan ada di Puskemas Pacet," ujar Kapolsek Pacet AKP Amat Susilo.