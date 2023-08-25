Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ajaib! Pasutri dan Balita Peserta Karnaval Selamat Usai Terseret Truk di Mojokerto

Sholahudin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ajaib! Pasutri dan Balita Peserta Karnaval Selamat Usai Terseret Truk di Mojokerto
Truk tangki tabrak peserta karnaval di Mojokerto (Foto: Sholahudin)
A
A
A

MOJOKERTO - Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu serta balita peserta karnaval warga Desa Sandiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur selamat meski sempat tertabrak dan terseret truk tangki air yang mengalami rem blong di jalan turunan Desa Sajen, Kecamatan Pacet.

Satu keluarga yang selamat itu menjalani perawatan di Puskesmas Pacet. Ketiganya adalah Muhammad Yasin, istrinya Atin dan juga anaknya yang masih balita hanya mengalami luka ringan lecet-lecet meski tertabrak truk dan terseret beberapa meter. Pasangan suami istri ini adalah peserta karnaval dari Desa Sandiwatu, Kecamatan Pacet.

Saat kejadian, ketiganya sempat tertindih sepeda motor yang ditabrak truk tangki air. Namun, selamat setelah ditolong warga dan petugas kepolisian di lokasi. Ketiganya mengaku tidak tahu persis awal truk tangki air rem blong, pasalnya saat itu karnaval rombongan dari Desa Candiwatu sudah tiba di garis finish dan bermaksud pulang.

Tiba-tiba saja ada orang teriak-teriak truk blong dan langsung tertabrak dari belakang.

"Dari belakang ditabrak ndak tau kan saya mau pulang sudah di finish mau pulang di jalan turunan dari belakang brak spontan saya sama istri dan anak sempat terseret truk," ujar M Yasin.

