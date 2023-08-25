Siswa MTsN Kunir Tewas di Dalam Kelas Usai Di-Bully Kawannya Sendiri

BLITAR – Seorang siswa kelas 3 Mts Negeri 01 atau Mtsn Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Jawa Timur tewas di ruang kelas setelah diduga dibully fisik temannya Jumat siang (25/8/2023).

Sebelum tewas di UKS, korban yang merupakan warga Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, diduga dihajar. Dalam keadaan tak berdaya bocah laki-laki itu dipukul dan ditendang berkali-kali.

“Iya meninggal dunia. Kabar yang saya terima korban dipukul dan ditendang berkali-kali dan tidak melawan,” ujar Kepala Desa Kunir Bastoni alias Abas kepada MPI Jumat (25/8/2023).

Informasi yang berkembang, aksi perundungan fisik itu terjadi di ruang kelas. Korban yang berada di dalam kelas, tiba-tiba diserang pelaku. Belum diketahui pasti apa yang menjadi motif pelaku sehingga nekat melakukan aksi kekerasan.

Belum diketahui pasti, saat kekerasan terjadi di mana posisi siswa lain dan guru Mtsn Kunir. Informasi lain yang beredar, pelaku diduga lebih dari satu siswa. Kabarnya, kematian korban diduga akibat dikeroyok.

Bastoni mengaku mendapat kabar insiden tewasnya siswa itu usai salat Jumat dan ia pun langsung meluncur ke Mtsn Kunir. Saat di lokasi ia melihat ada satu siswa yang diduga pelaku, berada di ruang guru BK (Bimbingan Konseling).

Informasi yang ia terima, dari UKS korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. “Kalau jumlah pelaku berapa saya tidak tahu. Yang pasti saat saya ke sekolah ada siswa berada di ruang BK. Kemungkinan itu pelakunya,” paparnya.