HOME NEWS JATIM

Kronologi Siswa MTs di Blitar Tewas Dalam Kelas Dihajar Temannya

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:35 WIB
Kronologi Siswa MTs di Blitar Tewas Dalam Kelas Dihajar Temannya
Kronologi siswa tewas di Blitar tewas dalam kelas dihajar temannya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BLITAR – Seorang siswa kelas 3 MTs Negeri 01 Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas diduga dihajar temannya di dalam kelas. Bocah laki-laki itu dipukul dan ditendang berkali-kali.

“Iya meninggal dunia. Kabar yang saya terima korban dipukul dan ditendang berkali-kali dan tidak melawan,” ujar Kepala Desa Kunir Bastoni alias Abas kepada MPI Jumat (25/8/2023).

Dari informasi yang dihimpun, aksi perundungan fisik itu terjadi di ruang kelas. Korban yang berada di dalam kelas tiba-tiba diserang pelaku. Belum diketahui motif pelaku nekat menghajar korban.

Belum diketahui pasti, saat kekerasan terjadi di mana posisi siswa lain dan guru MTs Kunir. Informasi lain yang beredar, pelaku diduga lebih dari satu siswa. Kabarnya, kematian korban diduga akibat dikeroyok.

Bastoni mengaku mendapat kabar insiden tewasnya siswa itu usai sholat Jumat. Ia pun langsung meluncur ke Mtsn Kunir. Saat di lokasi, ia melihat ada satu siswa yang diduga pelaku, berada di ruang guru BK (Bimbingan Konseling).

Informasi yang diterimanya, dari UKS korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat.

“Kalau jumlah pelaku berapa saya tidak tahu. Yang pasti saat saya ke sekolah ada siswa berada di ruang BK. Kemungkinan itu pelakunya,” tuturnya. 

Selain Kades Kunir, Bastoni juga merupakan anggota Komite Ssekolah Mtsn Kunir. Ia mengaku masih kerabat dengan keluarga korban. Karena itu, ia meminta kasus kematian siswa Mtsn Kunir akibat perundungan itu diusut tuntas.

Halaman:
1 2
      
