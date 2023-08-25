Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Festival dan Hias Jajanan Nusantara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:44 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Festival dan Hias Jajanan Nusantara
Relawan Ganjar gelar festival dan jajanan nusantara di Tulungagung. (Ist)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menggelar Festival dan Menghias Jajanan Nusantara bersama Majelis Taklim Al-Firdaus. Dalam kegiatan yang digelar masih dalam suasana HUT RI ini, mereka juga menyosialisasikan Ganjar Pranowo.

Koordinator SDG Jawa Timur, Hurriyahi mengatakan kegaiatan itu diadakan di Desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jatim, Kamis (24/8/2023).

"Ini acara lomba menghias jajanan nusantara, seperti tumpeng," ujar dia, dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Dia menuturkan alasan menggelar festival dan lomba itu karena masih dalam rangka memperingati HUT Indonesia.

"Sehingga ini menarik untuk kami lakukan di bulan Agustus ini," kata dia.

Menurut dia, respons masyarakat sangat positif terhadap kegiatan yang mereka lakukan tersebut.

"Alhamdulillah masyarakat itu sangat senang sekali, terhadap kegiatan kami, terhadap kegiatan majelis taklim, untuk menghias jajanan nusantara seperti tumpeng ini. Masyarakat sangat antusias sekali," kata dia.

Dia berharap setelah kegiatan ini, masyarakat dan majelis taklim bisa makin kreatif lagi untuk menghias jajanan nusantara sebagai ikon jajanan di Indonesia.

Pada kesempatan itu, mereka turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024.

"Jadi, masyarakat itu berharap betul bahwa di tahun 2024 ini, Bapak Ganjar menjadi Presiden memimpin negeri ini, agar majelis taklim, masyarakat kecil, makin sejahtera," ujar dia.

