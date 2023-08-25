Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Jaga Persatuan, Relawan Ganjar Ngaji Bareng Lintas Komunitas di Tulungagung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:21 WIB
Jaga Persatuan, Relawan Ganjar Ngaji Bareng Lintas Komunitas di Tulungagung
Relawan Ganjar gelar acara ngaji bareng demi menjaga persatuan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

TULUNGAGUNG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gus-Gus Nusantara (GGN) dukung Ganjar mengadakan kegiatan 'Ngaji Bareng' lintas komunitas di Ponpes Darunnajah Ngadirogo, Desa Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis 24 Agustus 2023, malam.

Kegiatan tersebut bertajuk 'Merawat Keberagaman, Menjaga Persatuan' ini, GGN mengajak berbagai kalangan untuk saling menghormati perbedaan dan bersatu demi tujuan yang sama, yaitu menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.

Koordinator Gus-Gus Nusantara dukung Ganjar, M. Alwy Hasan mengungkapkan sejumlah komunitas di Tulungagung yang hadir di antaranya komunitas mobil dari Family Civic Tulungagung (FCT), komunitas pecinta motor, komunitas pecinta hewan, komunitas ikan hias dan beragam komunitas lainnya.

"Komunitas-komunitas di Tulungagung ini antara lain Civic, Nmax, pecinta hewan, komunitas ikan hias, dan sebagainya, mereka sangat bahagia sekali," kata Gus Alwy dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/8/2023).

Gus Alwi mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama, dan ini harus dihargai serta diperlakukan sebagai sumber kekuatan dalam memajukan bangsa.

"Yang dibahas tentang kebudayaan, keberagamaan suku, bangsa dan bahasa, karena perbedaan adalah modal awal untuk menjalin persatuan," ujarnya.

Gus Alwi juga menyatakan Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani rakyat dan memajukan Indonesia.

Figur Ganjar yang dinilai cerdas dan humanis, Gus Alwy menyatakan Ganjar dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, serta bisa menjaga keutuhan dan memajukan bangsa Indonesia.

"Antarkomunitas ini sengaja kami pertemukan supaya mereka saling mengenal satu dengan yang lain, dan kebetulan dari komunitas yang hadir ini pecinta Bapak Ganjar," tuturnya.

