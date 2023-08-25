Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Lestarikan Kebudayaan, Relawan Ganjar Sambangi Kampung Adat Miduana di Cianjur

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |02:20 WIB
Lestarikan Kebudayaan, Relawan Ganjar Sambangi Kampung Adat Miduana di Cianjur
Relawan Ganjar Pranowo sambangi Kampung Adat Miduana Cianjur (Foto: Ist)
A
A
A

CIANJUR - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Creativity (Ganjartivity) membantu mempromosikan desa wisata yang ada di Kampung Adat Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar). Ganjartivity merupakan basis relawan yang terdiri dari para alumni muda UPI, ITB, dan Unpad.

Menurut Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia, kegiatan ini bertemakan Ngadawuh Ganjar (Ngajar) bersama seratusan warga Kampung Adat Miduana. Dalam kesempatan itu, relawan juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada warga setempat.

Dalam kunjungan tersebut tidak hanya menyoroti pentingnya warisan budaya dan tradisi. "Namun, juga menekankan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan melalui pelestarian dan pengembangan kampung adat," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (24/8/2023).

Kampung Adat Miduana yang terletak di daerah Cianjur, kata Dicky, kaya akan keindahan alam dan warisan budaya. "Kami Ganjartivity selaku sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat khususnya budaya dan keseinian Sunda yang menarik ke masyarakat luas di Indonesia," ujarnya.

Menurut Dicky, kampung Adat Miduana Cianjur dapat menjadi daya tarik bagi bagi wisatawan dan peneliti budaya. "Kita tahu bersama bahwa Bapak Ganjar Pranowo tentunya sangat konsern tentang pentingnya pelestarian budaya dan kearifan lokal nusantara, dan tentunya ini dapat berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat," katanya.

Salah satu fokus utama kampanye ini adalah pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah-wilayah seperti Kampung Adat Miduana. "Dengan mempromosikan pariwisata berkelanjutan, pertanian organik, kerajinan tangan tradisional, dan industri lokal lainnya, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
