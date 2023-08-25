Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Lantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai Pejabat Fungsional Asesor Utama

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:27 WIB
Ridwan Kamil Lantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai Pejabat Fungsional Asesor Utama
Ridwan Kamil lantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai assesor utama (Foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberhentikan dengan hormat Setiawan Wangsaatmaja dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar menjelang masa pensiunnya pada 1 September 2023.

Pemberhentian itu dilakukan dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat (25/8/2023).

Nantinya, Setiawan Wangsaatmaja akan menempati Jabatan Fungsional Asesor Utama di lingkungan Pemprov Jabar.

"Untuk Bapak Setiawan Wangsaatmaja selamat bertugas, ini bagian dari proses kehidupan dimana ada awal selalu ada akhir, dimana ada pelantikan ada pemberhentian, ada pelantikan lagi pemberhentian lagi," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Kang Emil turut berpamintan mengingat dalam 10 hari ke depan dirinya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemprov Jabar Ridwan Kamil
