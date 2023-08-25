5 Tahun Jabar Bertabur Prestasi, Ridwan Kamil: Berkat Komando Pak Sekda

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri kegiatan Olahraga Bersama ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekaligus Friendly Match Slow Pitch antara Pemprov Jabar vs Bank BJB yang digelar di Lapangan Softball Lodaya, Kota Bandung pada Jumat (25/8/2023).

Ridwan Kamil mengatakan, dipilihnya kegiatan olahraga ini dikarenakan Jawa Barat paling jago dalam urusan olahraga. Hal itu dibuktikan dengan sederet prestasi yang diraih dalam kompetisi Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Jawa Barat juara urusan berolahrga. Juara PON 2016 di Jawa Barat, juara PON tahun 2021 di Papua, dan insya Allah juara lagi hattrick tahun depan di Aceh dan Sumatera Utara dan semua urusan olahraga kita insya Allah juara dibuktikan dengan semangat kita hari ini," ucap Kang Emil, dalam sambutannya.

Selain prestasi di bidang olahraga, kata Kang Emil, Provinsi Jabar juga meraih sederet prestasi lainnya selama lima 5 tahun kepemimpinannya. Menurutnya, semua prestasi itu merupakan hasil kerja keras dari semua stakeholder.

"450 penghargaan kita terima selama 5 tahun itu adalah kerja kerjaan dari semuanya. Terima kasih kepada super tim di semua lini. Itu kalau diceritakan 1 perubahan 1 penghargaan semenit aja kita bisa ngobrolnya 9 jam," katanya.

Kang Emil mengatakan, salah satu yang berperan penting dalam kemajuan Provinsi Jabar berkat tangan dingin Setiawan Wangsaatmaja yang menjabat sebagai Sekretasi Daerah (Sekda) Jabar.

"Berkat dikomandoi oleh Pak Sekda Setiawan Wangsaatmaja yang luar biasa. Sudah kerja di pusat pulang kampung mengabdikan diri jadi Sekda Jawa Barat dan hasilnya Sekda terbaik se-Indonesia sampai di undang ke Filipina. Filipina pengen tau bagaimana reformasi kita berbasis digital yang sangat luar biasa," tuturnya.

Kang Emil pun mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Setiawan Wangsaatmaja yang telah mengabdikan diri untuk kemajuan Provinsi Jabar.