HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Pamit ke ASN: Jadikan Jawa Barat Provinsi yang Selalu Terbaik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:35 WIB
Ridwan Kamil Pamit ke ASN: Jadikan Jawa Barat Provinsi yang Selalu Terbaik
Ridwan Kamil dan jajaran Pemprov Jabar gelar olahraga bersama (Foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jabar berolahraga slow pitch softball yang digelar di Lapangan Softball Lodaya, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023).

Kegiatan ini menjadi ajang perpisahan Ridwan Kamil bersama ASN Pemprov Jabar mengingat dirinya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar dalam waktu 10 hari ke depan.

"Dalam hitungan 10 hari kami akan pamit sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023 mudah mudahan reformasi pengabdian rasa sayang kami kepada PNS ASN se-Jawa Barat tiasa ditampi, semua sekarang objektif rotasi, mutasi, penghargaan kepada prestasi semua sangat objektif," tutur Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil juga berpesan untuk selalu menjaga dan meningkatkan semangat kerja untuk kemajuan Provinsi Jabar mengingat Jabar juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem work form home (WFH) dan itu diapresiasi Presiden Joko Widodo.

Pemprov Jabar Ridwan Kamil
