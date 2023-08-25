Advertisement
HOME NEWS JABAR

Resmikan Masjid Syarif Abdurachman, Wapres: Semoga Jadi Pemancar Kesejukan di Cirebon

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:52 WIB
Resmikan Masjid Syarif Abdurachman, Wapres: Semoga Jadi Pemancar Kesejukan di Cirebon
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Masjid Syarif Abdurachman di Komplek Sunan Gunung Jati, Jalan Alun-alun Ciledug, Kecamatan Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/08/2023).

"Saya turut senang melihat arsitektur kearifan lokal khas Cirebon pada bangunan masjid. Semoga masjid ini yang indah ini menjadi pemancar kesejukan kedamaian kemajuan bagi seluruh rakyat Cirebon khususnya dan bagi nusantara pada umumnya," kata Wapres dalam sambutannya.

Wapres mengatakan bahwa pembangunan masjid di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu, salah satunya oleh para Wali Sembilan (Wali Songo) sebagai pemuka agama Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Melalui masjid, para Wali membawa misi mulia yaitu meningkatkan keimanan masyarakat dan membangun peradaban.

Oleh karena itu, di masa modern sekarang ini, pembangunan masjid pun harus terus dilanjutkan agar semangat Wali Songo dalam membangun peradaban yang baik terus berlanjut, sesuai perkembangan zaman.

"Karena itu peradaban Islam yang murni, yang sesuai diajarkan oleh para Wali Sembilan itu kita bangun lagi kita hidupkan lagi di masjid-masjid maupun di pesantren-pesantren," jelasnya

