Foto-Foto Pejabat Tirta Mukti Cianjur Pamer Harta di Medsos Berujung Pencopotan

CIANJUR – Seorang karyawan Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur yang memamerkan uang dan emas viral di media sosial (medsos). Pihak perumdam langsung mencopot jabatannya sebagai kepala cabang menjadi staf. Diketahui, video ini diunggah sekitar tahun 2016-2017.

Dalam salah satu video, kepala cabang yang diketahui bernama Imas Maesaroh tersebut tengah memamerkan sejumlah uang lembaran pecahan 100 ribu. Di video berikutnya, Imas juga memamerkan koleksi emas di lengan dan jari-jari tangannya.

Direktur Umum Perumdam Tirta Mukti Cianjur, Achmad Akbar mengatakan, video itu dipostingan pada sekitar 2016-2017.

“Postingan yang bersangkutan adalah kejadian lama sekitar 2016 dan 2017,” katanya.

Ia menyebut, video itu tidak direkam di area kantor atau saat Imas bekerja. Video itu dibuat Imas di rumahnya sendiri.

“Terkait video yang beredar itu yang bersangkutan sebetulnya bukan di dalam wilayah kantor atau jam kerja. Itu dilakukan menurut info yang bersangkutan itu dilakukan di rumah sendiri,” tutur Achmad.

Setelah video pamer hartanya viral, Imas langsung dicopot dari jabatannya selaku kepala cabang Perumdam Tirta Mukti di Kecamatan Cianjur Kota. Ia ditarik ke Perumdam Pusat Cianjur dijadikan staf.

“Atas peristiwa ini juga manajemen telah menarik yang bersangkutan ke pusat untuk dilakukan pembinaan dan menjadi staf,” katanya.

Pihak Perumdam Tirta Mukti Cianjur meminta maaf kepada masyarakat Cianjur serta pihak-pihak lainnya atas apa yang dilakukan yang bersangkutan.