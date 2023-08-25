Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lantik 77 Kepala Sekolah, Ridwan Kamil Titip Pesan Cetak Generasi Emas 2045

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:51 WIB
Lantik 77 Kepala Sekolah, Ridwan Kamil Titip Pesan Cetak Generasi Emas 2045
Ridwan Kamil melantik 77 Kepala Sekolah (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 77 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023).

Nantinya, 77 PNS ini akan menjadi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

"Alhamdulillah hari Jumat 25 Agustus ini kami melantik dan mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil 77 kepala sekolah yang kami tugaskan," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Kang Emil menekankan tiga hal yang perlu dimiliki kepala sekolah yang baru saja dilantik.

"Pertama titip jagalah intergritas dimanapun anda ditugaskan ingatlah niat pertama kita semua menjadi PNS harus selalu dikunjungi, tahan terhadap godaan godaan materi, jabatan, dan godaan lain lain," ungkapnya.

Kedua, lanjut Kang Emil, kepala sekolah harus melayani para siswa dan orang tua murid dengan sabar dan sepenuh hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemprov Jabar Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement