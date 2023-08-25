Lantik 77 Kepala Sekolah, Ridwan Kamil Titip Pesan Cetak Generasi Emas 2045

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 77 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023).

Nantinya, 77 PNS ini akan menjadi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

"Alhamdulillah hari Jumat 25 Agustus ini kami melantik dan mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil 77 kepala sekolah yang kami tugaskan," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Lantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai Pejabat Fungsional Asesor Utama

Pada kesempatan itu, Kang Emil menekankan tiga hal yang perlu dimiliki kepala sekolah yang baru saja dilantik.

"Pertama titip jagalah intergritas dimanapun anda ditugaskan ingatlah niat pertama kita semua menjadi PNS harus selalu dikunjungi, tahan terhadap godaan godaan materi, jabatan, dan godaan lain lain," ungkapnya.

Kedua, lanjut Kang Emil, kepala sekolah harus melayani para siswa dan orang tua murid dengan sabar dan sepenuh hati.