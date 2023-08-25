Advertisement
HOME NEWS SUMUT

4 Hari Hilang di Sungai, Siswi SMA Samosir Ditemukan Tewas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |00:51 WIB
4 Hari Hilang di Sungai, Siswi SMA Samosir Ditemukan Tewas
Petugas evakuasi jasad siswi SMA (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
A
A
A

SAMOSIR - Rachelifa Malau (16), pelajar SMA Negeri 1 Ronggur ni Huta, ditemukan tewas di aliran Sungai Siponot di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Kamis (24/8/2023).

Pelajar yang tinggal di Desa Salaon Tonga Tonga, Kecamatan Ronggur ni Huta, Samosir itu ditemukan tewas setelah sebelumnya dinyatakan hilang sejak Senin, 21 Agustus 2023 kemarin.

Jasad Rachelifa ditemukan tim SAR Gabungan sekitar pukul 14.05 WIB berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Jasad korban berada di kedalaman 100 meter dari tepi jurang.

"Setelah melakukan pencarian di hari keempat, dengan menggunakan perahu kayak dan inflate menyisir hingga ke hilir bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari BPBD Samosir, Polsek Pangururan, Polres Samosir, Koramil Pangururan, Potensi Pandawa Kayak dan Perangkat Desa serta Masyarakat, akhirnya korban bisa ditemukan," kata Budiono.

Tim SAR yang dipimpin Koordinator SAR Danau Toba, Hisar Turnip, sambung Budiono, sempat terkendala putus komunikasi saat proses evakuasi korban. Sehingga sulit menentukan titik koordinat posisi penolong dan korban untuk dievakuasi.

"Akibat kendala yang dihadapi, upaya evakuasi korban berjalan hingga 5 jam. Setelah ditemukan, jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas setempat proses lanjut sebelum akhirnya nanti diserahkan kepada keluarganya," ujar Budiono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
