Susuri Daerah Terpencil di Tapsel, Relawan Ganjar Latih Warga Cara Tilawah Alquran

TAPANULI SELATAN – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Tuan Guru Sahabat Ganjar menyusuri wilayah perkampungan terpencil di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengajarkan cara membaca atau tilawah Alquran.

Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Sahabat Ganjar, Al Azhar Fadhli mengatakan, sasaran mereka adalah ibu-ibu di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

"Kegiatan hari ini yaitu zikir dan (pelatihan) tilawah Alquran. Tujuannya yaitu memperkenalkan bahwasanya Alquran itu adalah kitab untuk agama Islam dan ini adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Azhar, Jumat, (25/8/2023).

Kegiatan yang digagas kelompok relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar ini mendapat sambutan positif dari warga, karena dapat menambah ilmu agama.

Azhar juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 pada kegiatan itu.

"Tujuan lainnya yaitu untuk menyosialisasikan bahwasanya Pak Ganjar ini adalah salah satu tokoh di Indonesia sebagai calon (presiden) di Pilpres 2024," ujarnya.

Menurutnya, tingkat dukungan warga Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap Ganjar diyakini semakin meningkat setelah relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar turun ke tengah-tengah mereka selama ini.

Dia mengatakan, kegiatan serupa sudah rutin dilakukan oleh para sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar di di wilayah-wilayah terpencil seperti pada kegiatan kali ini.