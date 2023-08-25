Salam dari Binjai, Jokowi Kunjungi Pasar Brahrang Pantau Harga Bahan Pokok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Brahrang, Kota Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023).

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menuturkan bahwa kondisi harga bahan pokok di pasar tersebut terpantau baik.

"Saya lihat harganya baik. Tadi kayak bawang merah ada yang Rp20 ribu ada yang Rp22 ribu saya kira harga itu baik karena di Jawa saya ingat Rp24 (ribu) sampai Rp26 (ribu). Baik, harganya baik, di Jawa Rp24-26 (ribu), di sini Rp20-22 (ribu) kan baik," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan bahwa terdapat kenaikan harga beras premium. Namun, Presiden melanjutkan, untuk harga daging ayam di pasar tersebut menunjukkan angka yang baik.

"Beras ada kenaikan sedikit di premium tapi tadi yang saya cek yang premium. Ayam juga baik di sini harganya Rp24-26 (ribu), bagus," jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah.

