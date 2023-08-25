Presiden Jokowi Hadiri Haul ke-2 Anif Shah di Deliserdang

DELISERDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Haul ke-2 Haji Anif bin Gulrang Shah di Makam Haji Anif di areal Masjid Al Musanif, Komplek Perumahan Cemara Asri, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Anif Shah adalah pengusaha dan tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga ayahanda dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah.

Jokowi tiba di lokasi perasaan Haul sekitar pukul 12.00 WIB, setelah sebelumnya meresmikan Sistem Pengelolaan Air Minum Medan Binjai Deliserdang di Kota Binjai, Sumatera Utara.

Kepala Negara datang bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Kedatangan Jokowi disambut langsung oleh Musa Rajekshah dan Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang merupakan adik dari Haji Anif Shah.

Jokowi langsung menuju ke dalam masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat. Kedatangan Jokowi ini disambut ribuan warga yang sejak pagi sudah berada di lokasi masjid karena ada pengajian bersama Ustaz Adi Hidayat.