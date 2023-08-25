Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Menangkan Ganjar Pranowo, Tim Komunikasi PDIP Satu Barisan dengan Pospera

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:42 WIB
Menangkan Ganjar Pranowo, Tim Komunikasi PDIP Satu Barisan dengan Pospera
Bane Raja Manalu satu barisan dengan Pospera untuk menangkan Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

KARO - Tim Komunikasi Politik DPP PDI Perjuangan, Bane Raja Manalu, dapat dukungan penuh dari DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), pada Pemilu 2024 sekaligus untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Bane menegaskan, calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, harus menang pada Pilpres mendatang. Khususnya, di Kabupaten Karo harus menang total karena merupakan basisnya PDI Perjuangan.

"Marilah kita kerja. Kita raih lagi kemenangan-kemenangan ini. Kita harus tetap bersama rakyat. Mimpi kita ada terepresentasi di Ganjar Pranowo," Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, dalam keterangannya yang diterima, Jumat (25/8/2023).

Selain kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden kedelapan RI, seluruh kader Pospera Kabupaten Karo yang diketuai Julianus Sembiring siap bekerja keras memenangkan Bane Raja Manalu di kursi DPR RI.

Hal itu diungkapkan saat Konsolidasi DPC Pospera yang digelar di Kecamatan Tiga Derket, Kabupaten Karo. Turut hadir, Ketua Dewan Pembina Pospera Sumut, Nikodemus Sitanggang, dan sejumlah petinggi Pospera lainnya.

Bane Raja Manalu mengatakan, semua harus gerak bersama untuk rakyat. Dia menegaskan tujuan berpolitik adalah untuk mendapat kuasa yang digunakan untuk menghadirkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

Menurut Bane, hal itu juga paling ditegaskan Ketua Dewan Pembina Pospera, Adian Napitupulu.

"Konsisten dengan perjuangan. Kuasa yang dimilikinya berdampak buat banyak orang. Sosok Adian Napitupulu adalah sosok yang layak ditiru. Itu bisa terjadi karena ada kuasa yang dimiliki Adian Napitupulu. Kita harus melanjutkan dan meneruskan kerja-kerja baik ini," ujar Bane.

Topik Artikel :
PDIP Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
