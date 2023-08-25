Advertisement
HOME NEWS SUMUT

5 Ruko Roboh, Material Bangunan Timpa 2 Rumah di Sebelahnya

Zainal Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:01 WIB
5 Ruko Roboh, Material Bangunan Timpa 2 Rumah di Sebelahnya
Lima ruko di Binjai tiba-tiba roboh (Foto : iNews)
A
A
A

 

BINJAI - Sebnyak lima rumah toko atau ruko, secara tiba-tiba roboh. Material bangunan pun menimpa dua rumah yang berada di sebelahnya hingga mengalami kerusakan parah.

Dari lima ruko tersebut satu di antaranya berpenghuni sementara empat lainnya dibiarkan kosong.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tengku Amir Hamzah, Jalan Lintas Sumatera Binjai-Stabat, Desa Tandam Hulu Dua. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ambruknya ruko tersebut.

Sementara, dua rumah yang berada di sebelah lima ruko yang ambruk itu milik keluarga Ahmad Siregar dan keluarga Rusmini.

Rumah milik keluarga Ahmad Siregar, rumahnya mengalami rusak akibat tertimpa dinding ruko yang runtuh dan mengakibatkan satu mobil yang di parkir di dalam gerasi rusak lantaran tertimpa material reruntuhan ruko.

Dan rumah milik keluarga Rusmini, mengalami kerusakan parah akibat tertimpa runtuhan bangunan ruko yang berada tepat di batas rumahnya.

Halaman:
1 2
      
