HOME NEWS SULSEL

Tepergok Jual Diri ke Pria Hidung Belang, 2 Gadis Belia Ditangkap Polisi

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:19 WIB
Ilustrasi pekerja seks komersial (Foto: Reuters)
A
A
A

SINJAI – Nasib apes dialami dua gadis belia di Kabupaten Sinjai, keduanya tak berkutik ditangkap polisi saat kedapatan hendak tawarkan layanan seks kepada pria hidung belang di salah satu wisma di daerah tersebut, Kamis (24/8/2023).

Kedua gadis belia yang ditangkap itu berinisial RH (20) dan SS (20), yang merupakan warga Kabupaten Bulukumba.

"Kami berhasil mengungkap kasus kejahatan prostitusi online mulai dari pelaku hingga jaringannya," kata Wakapolres Sinjai, Kompol Andi Muh Syafei, dalam rilis kasus di Mapolres Sinjai, Kamis (24/8/2023).

Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan Handphone. "Dari pengakuan pelaku, tarif yang dipasang mencapai Rp250.000 sampai dengan Rp400.000," ujarnya.

Pelaku menawarkan dirinya kepada lelaki hidung belang dengan menggunakan aplikasi MiChat. "Pelaku yang langsung tawarkan dirinya secara online," ujarnya.

Di hadapan polisi, pelaku mengaku sebelum ditangkap, sudah tiga kali melayani lelaki hidung belang dengan tarif Rp250.000, sampai dengan Rp400.000.

Halaman:
1 2
      
