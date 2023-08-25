Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Ganjar Dorong Anak Muda Kuasai Soft Skill, Relawan Asah Kreativitas Milenial di Makassar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:18 WIB
Ganjar Dorong Anak Muda Kuasai Soft Skill, Relawan Asah Kreativitas Milenial di Makassar
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Makassar Sulsel/ist
A
A
A

MAKASSAR- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Sulsel mengadakan pelatihan pembuatan pot bunga kepada milenial di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawei Selatan.

Pelatihan ini juga dalam rangka menggali potensi kreativitsas anak muda yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka diajarkan membuat pot bunga yang berasal dari botol plastik bekas alias tidak terpakai.

“Hari ini kegiatan GMC Sulsel melakukan kegiatan pelatihan yang di mana pelatihan ini adalah pelatihan pembuatan pot bunga yang berasal dari botol plastik bekas,” ujar Korwil GMC Sulsel Sarman Alamsyah, Jumat (25/8/2023).

Dikatakannya, GMC Sulsel menggelar pelatihan karena ingin mengasah kreativitas para anak muda yang ada di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi mereka sendiri.

“Tentunya tujuan pertama dari kegiatan ini adalah bagaimana kita memberikan soft skill dan hard skill kepada milenial dan mahasiswa hari ini terkhusus pemuda yang ada di kota Makassar,” ungkap Sarman.

“Harapan dengan mereka mengetahui dan punya skill berupa pembuatan pot bunga ini bisa bermanfaat untuk pribadinya nanti dan kalau sukur sukur bisa menjadi nilai ekonomis ke depannya,”lanjutnya.

Menurutnya, kegiatan ini terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang selalu menekankan anak muda harus bisa menguasai soft skill dan hard skill untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2045.

“Melihat sosok Ayah Ganjar yang memberikan kita wejangan untuk bagaimana menguasai soft skill dan hard skill untuk bagaimana ke depannya menghadapi bonus demografi,” ucap Sarman.

“Responsnya luar biasa dan mereka berharap bukan hanya program ini saja soft skillnya atau hard skillnya. Bisa nambah lagi pengetahuan pemuda di sini,” kata Sarman.

Selain itu, mereka juga memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mengenalkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 mendatang kepada para anak muda.

