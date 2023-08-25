Terduga Pelaku Pembunuhan Suami Kedua Ditangkap, Sempat Kabur 3 Hari

Polisi tangkap suami ketiga pelaku pembunuhan suami kedua di Bone (Foto Ilustrasi: Freepik)

BONE - Terduga pembunuh Abrar Sulfiandi, suami kedua dari seorang perempuan di Bone, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku tidak lain adalah suami ketiga dari seorang perempuan yang melakukan poliandri.

Pelaku sempat melakukan pelarian selama tiga hari usai melakukan pembunuhan. Ia ditangkap anggota Polsek Kodeoha, Sulawesi Tenggara, dan langsung digelandang ke Mapolres Bone melalui jalur laut untuk dimintai keterangan.

Pelaku berinisial S merupakan warga Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan. Ia sempat kabur tiga hari bersembunyi di salah satu rumah di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Terduga pelaku tidak dapat berkutik saat sejumlah anggota polisi dari Polsek Kodeoha mengamankannya.

Dia nekat melakukan aksinya lantaran tersinggung mendengar percakapan anak Suriani, istri pelaku, bernama Syahrul dengan suami kedua melalui sambungan telpon seluler.

“Saat itulah, diduga pelaku mendatangi rumah korban dan menemukan korban dalam keadaan tertidur dan melakukan pembunuhan dengan menggunakan parang,” ujar Kapolres Bone, AKBP Arief Doddy.