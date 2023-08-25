Gerebek Bandar Narkoba, Anggota Polisi Dihujani Tusukan hingga Terkapar

OKU - Hendak ditangkap Satuan Reserse Narkoba, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, seorang bandar narkoba di Kecamatan Kisam Tinggi, panik hingga nekat menusuk petugas berkali-kali, meski dirinya sempat melakukan perlwanan akhirnya korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Baturaja untuk dilakukan perawatan lebih lanjut.

Anggota Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Brigadir Teddy Diandora dihujani tusukan oleh bandar narkoba dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif.

Saat kejadian, Teddy menjadi salah satu anggota polisi yang menggerebek rumah tersangka bernama Markis warga Desa Siring Agung, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel.

Korban mengalami luka tusuk di tangan kanan, perut dan dua luka tusuk di paha kanan hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Baturaja. Sedangkan pelaku Markis merupakan salah seorang t-o (target operasi) yang merupakan bandar narkoba jenis ganja di wilayahnya.

Kasatreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan, AKP Biladi Ostin menuturkan saat itu korban bersama tim turun ke lokasi untuk mengamankan tersangka sebagai target operasi tindak pidana kasus kepemilikan narkoba jenis ganja.

Namun ketika tiba di lokasi, tim masuk ke rumah pelaku dalam keadaan kondisi gelap gulita dan langsung melakukan penggeledahan mencari tersangka, berserta barang bukti dengan hanya mengandalkan penerangan senter.