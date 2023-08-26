Serahkan Gerobak Perindo di Makassar, Hary Tanoe: Membangun Indonesia Maju dan Sejahtera

MAKASSAR – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin langsung konsolidasi kader dan caleg Perindo se-Sulawesi Selatan (Sulsel), di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (25/8/2023).

Selain memimpin konsolidasi, HT juga menyerahkan gerobak gratis Perindo kepada pedagang bakso di Kota Makassar secara simbolis. Salah satu yang beruntung mendapat bantuan itu yakni Kartini (55) warga Tamalanrea Makassar.

BACA JUGA:

Pimpin Konsolidasi Perindo Se-Sulsel, HT Jelaskan Keunggulan KTA Berasuransi

“Gerobak itu simbolisasi, bagaimana Indonesia maju ke depan. Tidak ada cara lain selain membangun ekonomi. Gerobak adalah simbol perjuangan Partai Perindo membangun negeri, membangun Indonesia maju dan sejahtera,” kata HT sebelum penyerahan gerobak Perindo secara simbolis.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat khususnya kepada pedagang kecil.

BACA JUGA:

Selain itu, Partai Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, salah satunya bantuan gerobak.