Dapat Bantuan Gerobak, Kartini Doakan Perindo Makin Jaya dan Maju

MAKASSAR – Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) di Kota Makassar, Sulsel, disambut antusias warga di Kota Daeng, Jumat (25/8/2023).

Pasalnya, kehadiran HT tidak hanya memimpin konsolidasi kader dan caleg se-Sulsel, tetapi juga menjadi keberkahan bagi pedagang kecil karena mendapatkan bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo.

Salah satunya, Kartini (55) warga Tamalanrea. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai mendapatkan bantuan gerobak gratis dari Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Terima kasih Partai Perindo, semoga dengan gerobak ini dagangan semakin laris, dan bisa membantu perekonomian keluarga,” ujar Kartini kepada MNC Portal usai menerima gerobak Perindo dari Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo, Jumat (25/8/2023).

Dia pun mendoakan agar Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sukses di pesta demokrasi tahun depan.