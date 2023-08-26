Advertisement
HOME NEWS NEWS

2 Caleg Perindo Ini Sepakat Tandem di Pileg 2024 demi Menang di Makassar

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:08 WIB
2 Caleg Perindo Ini Sepakat Tandem di Pileg 2024 demi Menang di Makassar
Dua bacaleg Perindo sepakat tandem demi kemenangan di Makassar. (Foto: MPI)
MAKASSAR - Dua Caleg Partai Perindo Sulsel yakni Saiman Sutanto dan Muhammad Askar bersepakat untuk tandem menghadapi Pemilu 2024 demi memenangkan Dapil Makassar.

Diketahui, Saiman Sutanto maju di DPRD Makassar sementara Muhammad Askar siap bersaing di DPRD Provinsi Sulsel. Apalagi Dapil keduanya beririsan. Saiman maju di Dapil 2 meliputi Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang.  Sedangkan Askar bertarung di Dapil Makassar A DPRD Sulsel yang sudah mencakup Dapil Saiman, ditambah Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Tamalate dan Rappocini.

Saiman mengatakan bahwa tekad untuk berjuang bersama itu lahir atas perintah DPP. Di mana DPP memerintahkan semua caleg terutama DPR RI mencari tandem caleg tingkat di bawahnya yakni caleg provinsi dan caleg kota/kabupaten.

"Saya memilih Pak Askar karena didasari atas beberapa pertimbangan. Pertama Pak Askar adalah ketua Bappilu Partai Perindo Kota Makassar," kata Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ini.  Yang kedua kata dia, pernah maju sebagai caleg di Dapil 2 dan memperoleh suara signifikan.

“Sehingga beliau masih memiliki basis basis suara yang potensial untuk dibina kembali," ujar Saiman.

Sementara itu, Muhammad Askar menjelaskan bahwa Saiman adalah tokoh PSMTI pusat dan pernah menjadi sekertaris wilayah Sulawesi Selatan dua periode.  Askar juga melihat bahwa Saiman memiliki pemilih khusus yang tidak bisa ditembus oleh caleg lain yakni kalangan Tionghoa.

“Sebaran pemilih marga Tionghoa yang berada di Dapil Sulsel juga sangat signifikan. Ada puluhan ribu warga Tionghoa di dapil Sulsel 1," ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo dalam arahannya di hadapan kader dan caleg se-Sulsel meminta agar kader dan caleg-caleg Perindo di Sulsel menyiapkan mental untuk bertarung, dan harus siap bekerja keras.

