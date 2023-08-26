Kader Perindo Sulsel Deklarasi Nyatakan Komitmen Menangkan Partai dan Ganjar Pranowo

MAKASSAR – Kader dan jajaran Caleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan komitmennya memenangkan partai berlambang burung rajawali mengepakkan sayap itu di Pemilu 2024.

Selain berkomitmen memenangkan Partai Perindo, mereka juga sepakat dengan penuh keyakinan memenangkan Capres Ganjar Pranowo.

Deklarasi komitmen itu dibacakan Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan sebelum menutup sambutannya di hadapan Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo dalam acara konsolidasi caleg se-Sulsel di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA:

“Ijinkan saya sebelum menutup sambutan kali ini , saya mengajak kita semua untuk berdiri secara bersama-sama, mengikuti dan menyatakan sikap sebagai bentuk pernyataan bersama akan kesungguhan kita menghadapi Pemilu 2024.

Berikut pernyataan deklarasinya:

Kami pimpinan dan caleg partai Perindo dengan memegan teguh komitmen, loyalitas kepada partai, maka kami menegaskan, meneguhkan dengan benar benar memenangkan Partai Perindo di Sulawesi Selatan dan memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita