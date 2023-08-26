Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kader Perindo Sulsel Deklarasi Nyatakan Komitmen Menangkan Partai dan Ganjar Pranowo

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |05:52 WIB
Kader Perindo Sulsel Deklarasi Nyatakan Komitmen Menangkan Partai dan Ganjar Pranowo
Kader Perindo Sulsel menyatakan deklarasi komitmen memenangkan partai dan Ganjar Pranowo. (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Kader dan jajaran Caleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan komitmennya memenangkan partai berlambang burung rajawali mengepakkan sayap itu di Pemilu 2024.

Selain berkomitmen memenangkan Partai Perindo, mereka juga sepakat dengan penuh keyakinan memenangkan Capres Ganjar Pranowo.  

Deklarasi komitmen itu dibacakan Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan sebelum menutup sambutannya di hadapan Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo dalam acara konsolidasi caleg se-Sulsel di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

“Ijinkan saya sebelum menutup sambutan kali ini , saya mengajak kita semua untuk berdiri secara bersama-sama, mengikuti dan menyatakan sikap sebagai bentuk pernyataan bersama akan kesungguhan kita menghadapi Pemilu 2024.

Berikut pernyataan deklarasinya:

Kami pimpinan dan caleg partai Perindo dengan memegan teguh komitmen, loyalitas kepada partai, maka kami menegaskan, meneguhkan dengan benar benar memenangkan Partai Perindo di Sulawesi Selatan dan memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement