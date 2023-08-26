Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Paling Diminati Gen Z, Michael Sianipar: Terbuka untuk Pemuda Ambil Peran

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:02 WIB
Partai Perindo Paling Diminati Gen Z, Michael Sianipar: Terbuka untuk Pemuda Ambil Peran
Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar. (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar buka suara soal hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan partainya paling diminati generasi milenial dan zilenial.

Menurutnya, torehan tersebut merupakan suatu yang membanggakan bagi Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Hal itu ia sampaikan dalam Forum Silaturahmi DPP Partai Perindo bertajuk 'Pemuda Solid, Perindo Menang' yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

"Peran kita sebagai organisasi sayap pemuda adalah untuk memaksimalkan itu, kita akan pastikan bahwa Partai Perindo sangat terbuka untuk pemuda ikut berpartisipasi ikut mengambil peran dan suara mereka akan didengar di sini," kata Michael di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu melanjutkan, dengan hasil survei Litbang Kompas tersebut menunjukkan Partai Perindo partainya anak muda.

"Perindo adalah wadah yang baik bagi teman-teman pemuda untuk bisa berkarya berkreasi," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Perindo semakin di depan menggaet suara kaum muda. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, Perindo paling diminati Gen Z atau mereka yang usianya di bawah 26 tahun.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berada di nomor 1 di kalangan generasi Z.

