Bacaleg Perindo Aa Oni Suwarman Meriahkan Pesta Rakyat Warga Sumedang

SUMEDANG - Partai Perindo gelar pesta rakyat di Sumedang, Jumat (25/8/2023) sore. Bacaleg DPR RI Aa Oni Suwarman didampingi Bacaleg provinsi Haji Iwa Kartiwa, menghibur warga di kegiatan pesta rakyat.

Dengan berkolaborasi seniman Sumedang yakni Mamah Goler, Aa Oni dan Haji Iwa langsung disambut hangat oleh ratusan warga Dusun Cijambu, Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat.

Selain disambut oleh kegiatan seni, Aa Oni beserta Haji Iwa Kartiwa juga menghibur warga dengan berjoget dan aneka perlombaan seperti tarik tambang, estafet terong, juga panjat pinang yang diikuti oleh warga Dusun Cijambu.

Aa Oni mengatakan warga sangat antusias mengikuti acara dalam rangka HUT Ke-78 RI itu. Warga juga aktif bergotong royong setiap tahunnya dalam menyambut hari kemerdekaan.

“Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias, seluruh warga antusias menyambut HUT RI, dari tiap tahun mereka selalu bergotong royong,” kata Aa Oni.