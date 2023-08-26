Begini Keseruan Pesta Rakyat Partai Perindo Bersama Warga Sumedang

SUMEDANG – Pesta Rakyat Partai Perindo bersama warga Dusun Cijambu, Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat, berlangsung meriah. Berbagai kegiatan seru dilakukan untuk memeriahkan HUT Ke-78 RI, Jumat (25/8/2023) sore.

Terlebih lagi, pesta rakyat tersebut dihadiri Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Aa Oni Suwarman yang didampingi Bacaleg provinsi Haji Iwa Kartiwa. Mereka menghibur warga di kegiatan pesta rakyat tersebut.

Sejumlah lomba pun digelar untuk memeriahkan acara tersebut seperti Tarik tambang, estafet terong, juga panjat pinang yang diikuti oleh warga Dusun Cijambu. Aa Oni beserta Haji Iwa Kartiwa juga menghibur warga dengan berjoget bersama.

Aa Oni mengatakan warga sangat antusias mengikuti acara dalam rangka HUT Ke-78 RI itu. Warga juga aktif bergotong royong setiap tahunnya dalam menyambut hari kemerdekaan.

“Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias, seluruh warga antusias menyambut HUT RI, dari tiap tahun mereka selalu bergotong royong,” kata Aa Oni.