Dihadiri Bacaleg Perindo, Pesta Rakyat di Sumedang Dimeriahkan Berbagai Lomba

SUMEDANG – Pesta rakyat digelar di Dusun Cijambu, Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat, dalam rangka HUT Ke-78 RI. Pesta rakyat itu dimeriahkan dengan sejumlah lomba yang menghibur warga.
Lomba-lomba tersebut antara lain tarik tambang, estafet terong, serta panjat pinang yang diikuti warga Dusun Cijambu.
Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo, Aa Oni Suwarman menghadiri kegiatan ini.
“Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias, seluruh warga antusias menyambut HUT RI, dari tiap tahun mereka selalu bergotong royong,” kata Aa Oni, Jumat (25/8/2023).
Dalam kegiatan ini, Aa Oni beserta Haji Iwa Kartiwa juga menghibur warga dengan berjoget bersama.