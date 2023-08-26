Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Terus Tebar Kebaikan, Beri Perlindungan Kesehatan bagi Warga Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:38 WIB
Partai Perindo Terus Tebar Kebaikan, Beri Perlindungan Kesehatan bagi Warga Jakarta
Bacaleg Partai Perindo Gondo Radityo bagikan KTA berasuransi pada warga Jakarta (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Perindo terius menabar kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Calon Legislatif Partai Perindo DPRD DKI Jakarta, Gondo Radityo Gambiro mengatakan pihaknya berupa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat DKI Jakarta.

Salah satunya yakni dengan mempromosikan perlindungan kesehatan dengan kartu tanda anggota dan asuransi bagi masyarakat.

"Sebagai sebagai partai modern karena mendata anggotanya secara riil ya jadi datanya lengkap nantinya program kartu anggota ini yang di DKI Jakarta. Alhamdulillah saya bersama Bacaleg lainnya yang tandem sudah hampir lebih dari 14 ribu untuk di Jakarta Utara dan Jakarta Barat," ujar Gondo, Sabtu (26/8/2023).

Hal tersebut disampaikan Gondo dalam kegiatan senam sehat dan pengobatan gratis di Jalan Upaya Utara RT09/RW06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Gondo mengaku tidak mau terlalu banyak membuat janji-janji yang muluk dan ia hanya memberikan program kongkrit yang dapat menggerakkan masyarakat saat itu juga.

"Seperti contohnya pagi ini kami melaksanakan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kartu perlindungan dan pemeriksaan kesehatan," jelasnya.

Gondo yang masuk dalam Dapil III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) mengaku akan terus turun ke bawah dengan berbagai kegiatan dan program kongkrit sesuai visi misi Partai Perindo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

