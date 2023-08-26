Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Dukung Bodri Culture Festival di Kendal, Jaga Budaya Lokal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:16 WIB
Partai Perindo Dukung Bodri Culture Festival di Kendal, Jaga Budaya Lokal
Partai Perindo dukung Bodri Culture Festival di Kendal (Foto : iNews)
A
A
A

KENDAL - Partai Perindo peduli dengan budaya lokal dan mendukungnya agar terus dijaga. Dalam kegiatan Bodri Culture Festival, Partai Perindo memberi dukungan agar pelestarian budaya dan tradisi masyarakat tersebut tetap berjalan dan terus berkembang menjadi wisata budaya di Kendal.

Partai bernomor urut 16 inimemberikan dukungan penuh pemerintah di Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Bodri Culture Festival ketiga pada, Jumat 25 Agustus 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai ajang pelestarian budaya lokal itu sekaligus promosi wisata ini lebih meriah dengan berbagai kegiatan mulai konvoi dan kirab budaya.

Kepala Desa Magersari Muhyidin mengatakan, sebelum kirab budaya yang dikemas dalam Festival Miyang, puluhan vespa dan klub otomotif ikut konvoi yang dimulai dari rumah dinas Bupati Kendal.

Konvoi kemudian disambung dengan kirab budaya yang menggambarkan kondisi masyarakat Desa Magersari yang berprofesi sebagai nelayan. Miyang festival sendiri baru pertama dilaksanakan dalam rangkaian Bodri Culture Festival itu.

Muhyidin menambahkan Bodri Culture Festival untuk memberikan semangat dan kekompakan warga dalam berkesenian dan mengangkat produk UMKM.

